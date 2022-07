Cursinho Raízes abre inscrições para aulas gratuitas em Botucatu

Estão abertas as inscrições para o Cursinho Pré-vestibular Raízes, um cursinho totalmente gratuito e organizado por alunos da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP.

“Nós, do Cursinho Raízes, com muito entusiasmo, gostaríamos de comunicar a vocês que estamos com Processo Seletivo de Alunos em andamento, para fazer de você o mais novo e futuro, universitário do Brasil, disse um dos representantes.

O período de inscrição vai até o dia 27 de julho (Quarta-feira), com o início das aulas marcado para o dia 1º de agosto (Segunda-feira).

Podem se inscrever alunos que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio ou já formados, e que irão prestar o vestibular nesse ano. O curso é totalmente gratuito, organizado pelos próprios alunos da Unesp Botucatu.

As aulas acontecem no período noturno, das 19h00 às 22h20, todos os dias, presencialmente no EECA – Escola Estadual Cardoso de Almeida, ao lado da Catedral de Sant’Ana.

Se interessou pelo programa? Basta realizar a inscrição através do link: https://linktr.ee/cursinhoraizes.

Para qualquer dúvida, curiosidade e mais informações, entre em contato com pelas redes sociais. “Venha ingressar nas melhores universidades do mundo com a nossa ajuda e suporte.

