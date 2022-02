Cursinho gratuito pré-vestibular Atena está com inscrições abertas até o dia 12

O Cursinho Atena, que existe há 21 anos como um projeto de extensão do Instituto de Biociências (IB) da UNESP Botucatu, oferece aulas gratuitas a alunos que querem ingressar no Ensino Superior.

As inscrições estão abertas até o dia 12. As aulas matutinas ocorrerão durante todo o ano, sendo ministradas na central velhíssima de aulas do IB/Unesp em Rubião Junior.

Já no período noturno as aulas irão ocorrer na Escola Martinho Nogueira e em São Manuel na escola Walter Carrer.

Para se inscrever ou obter informações o contato pode ser feito vias redes sociais:

Instagram: @cursinhoatena

E-mail: [email protected]

