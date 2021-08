Criativa FM estreia o programa de entrevistas “Todo Mundo On”

Estreia nesta terça-feira, 10, às 18 horas em multiplataformas, o programa de entrevistas “Todo Mundo On”. Uma parceria entre a Rádio Criativa FM e a agência Vias Digitais Comunicação e Marketing. A transmissão, ao vivo, será pelo Facebook e pelo canal da Criativa FM no YouTube. O primeiro entrevistado será o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, que, além de falar de política e da sua administração, revelará também curiosidades da sua vida como cidadão.

A proposta do programa é, por meio de um bate-papo informal, abordar, com personalidades da cidade e da região, boas histórias sobre diferentes temas do dia a dia. Dependendo de sua área de atuação profissional ou trajetória pessoal, os convidados poderão responder perguntas, por exemplo, sobre empreendedorismo, comunicação, marketing, esportes, saúde, e muitos outros.

A apresentação será do radialista Anderson França, gerente das rádios Criativa FM, Cultura FM e da Rádio 96 FM de Bauru e também do jornalista Leandro Rocha, diretor da Vias Digitais Comunicação e Marketing.

Todas as edições do programa “Todo Mundo On” ficarão disponíveis, em formato de podcast, no site da Criativa FM, bem como em outras plataformas digitais.