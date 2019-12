CRAS Leste passa por ampliação para atender famílias do Cachoeirinha

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Região Leste foi reformado e a equipe de atendimento ampliada atender as 500 famílias que já estão morando nos Residenciais Cachoeirinha 1 e 2 e mais 492 que se mudarão ainda no primeiro semestre do ano que vem.

“Com esta adequação, todos os moradores da região e dos Cachoeirinhas passam a ser referenciados no CRAS Leste. Esta necessidade de ampliação do espaço e da equipe foi entendida pelo Governo Pardini para facilitar a locomoção e atendimento das famílias”, explicou Silvia Carvalho, Secretária Municipal de Assistência Social.

Além da equipe que já realizava o atendimento no CRAS Leste, três novas assistentes sociais foram contratadas e já estão atuando junto às famílias.

O prédio recebeu nova pintura, adequação de banheiros e salas e reforma na quadra esportiva. A partir do ano que vem, a comunidade atendida no CRAS será convidada a pintar grafites nos muros e na quadra esportiva.

O CRAS Leste fica na Rua Domingos Cariola, 0, Jardim Ciranda. O telefone da unidade é o (14) 3811-1463.