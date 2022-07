Correios realizam leilão eletrônico de motocicletas no interior de São Paulo

Os lotes estão disponíveis em Bauru, Ribeirão Preto e Valinhos

Os Correios promovem, em julho, leilão eletrônico para a venda de 118 motocicletas consideradas inservíveis ou obsoletas para as atividades da estatal.

As propostas de interessados em participar da licitação já estão sendo recebidas e serão acolhidas até as 9h do dia 21/7/2022. As motocicletas, todas da marca Suzuki, modelo Intruder 125, foram utilizadas nas operações e estão sendo substituídas, conforme a política de renovação da frota da empresa.

Como participar

O leilão é realizado de forma online, por meio do endereço www.licitacoes-e.com.br. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas. No site, a licitação é identificada pelo número 936356, edital nº 001/2022, que pode ser encontrada pelo sistema de busca. Para enviar propostas, os interessados devem fazer um cadastro nas agências do Banco do Brasil, obter a chave de identificação e senha pessoal.

Os valores mínimos de lance para cada lote podem ser consultados nos editais. As alienações ocorrem em modo de disputa fechada, com o critério de maior oferta de preço.

As visitas para avaliação das condições das motocicletas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, em três Centros de Transporte Operacional – CTOs dos Correios:

Lotes 1 a 89 – CTO Bauru (Rua Izzet Farha, 2-88, Distrito Industrial, Bauru/SP)

Lotes 90 a 100 – CTO Ribeirão Preto (Av. Presidente Kennedy, 2470, Ribeirão Preto/SP)

Lotes 101 a 118 – CTO Campinas (Rua Clark, 3401, km 84.5, Anhanguera, Valinhos/SP).

O edital com todas as informações do leilão e bens a serem leiloados está disponível em www.licitacoes-e.com.br.

