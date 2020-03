Coronavírus: botucatuenses estão presos no Peru e pedem ajuda para voltar

Um grupo com cerca de 3500 brasileiros está preso no Peru, impedido de voltar para o Brasil, porque o país decidiu fechar as fronteiras nesta segunda-feira (16). O motivo é a pandemia de coronavírus. Entre eles está um casal botucatuense, que foi passar férias no Peru. Eles chegaram em Lima no dia 13 de março e ficariam até o dia 23, mas com o anúncio do fechamento da fronteira, tentaram antecipar a volta.

“Chegamos no Peru estava tudo bem, mas ontem (15) o presidente do Peru foi a TV e anunciou o fechamento das fronteiras a partir da 00h00 do dia 17. Fomos correndo para o aeroporto, conseguimos trocar a passagem de volta e pagamos U$ 250 (dólares) para essa troca. O aeroporto estava um caos, gente do mundo todo. Entretanto, quando acordamos hoje, fomos informados que o voo havia sido cancelado. Fomos no balcão da Avianca e simplesmente falaram que não teria mais vôos para o Brasil por 14 dias”, disse ao Acontece Botucatu nesta segunda à noite o homem, que pediu para não ser identificado.

Ainda segundo ele, os brasileiros foram orientados a procurar o consulado brasileiro em Lima, onde não foram atendidos. No site da embaixada do Brasil em Lima há um aviso da declaração de estado de emergência feita pelo governo peruano neste domingo (15) e que passou a valer nesta segunda-feira (16). Uma quarentena obrigatória foi determinada por 15 dias. Todas as fronteiras foram fechadas.

“Estamos presos no Peru e ninguém pode sair nas ruas, só para mercado, farmácia ou banco. Tem milhares de brasileiros no Peru e muitos não tem nem onde ficar, e ainda, sem dinheiro. Precisamos do apoio do governo para poder sair do país e voltar para casa”, finalizou.