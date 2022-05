Cooperativa dos Empregados da Embraer dá início à Campanha do Agasalho 2022 em Botucatu

As doações podem ser feitas na agência localizada na região central

A 32 dias da chegada do inverno, os termômetros começam a registrar queda nas temperaturas em boa parte das cidades do interior paulista. Para aquecer quem mais precisa, a Cooperemb (Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer) deu início à Campanha do Agasalho 2022, em Botucatu.

As doações podem ser feitas na agência de atendimento, que funciona na zona central, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Outras cidades do interior do Estado de São Paulo como São José dos Campos, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes, Campinas, Araraquara e Gavião Peixoto, também vão receber doações.

Com o tema ‘Dê uma chance para roupas antigas ganharem uma nova história’, a cooperativa estima receber mais de 300 peças como blusas, jaquetas, calças, meias, toucas, casacos, calçados e cobertores. Vale lembrar que as roupas e os acessórios devem estar em bom estado.

“A Campanha do Agasalho 2022 está alinhada aos princípios da cidadania e do cooperativismo, que visam o apoio e o desenvolvimento das comunidades mais carentes. Além de aquecer as pessoas que mais precisam, essa iniciativa contribui para levar à esperança para quem mais precisa de ajuda nesse momento”, disse o diretor-presidente, Emerson Leite.

As doações podem ser entregues até o dia 30 de junho. A cooperativa fica na avenida Dom Lúcio, N° 244, no Centro, em Botucatu. Todas as peças de roupas, calçados, acessórios e cobertores serão destinadas às instituições que prestam apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

