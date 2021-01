Convento de Botucatu registra surto de covid, diz boletim

Um Convento em Botucatu registrou nesta quinta-feira, dia 28, um surto de covid-19. A informação foi dada pelo Secretário de Saúde do Município, André Spadaro.

De 21 Irmãs desse Convento, 11 testaram positivo para o novo coronavírus. Destas, 4 foram levadas para o Pronto Socorro Adulto e uma está na UTI do HC. O caso está sendo monitorado pelas autoridades de saúde.

De acordo com o boletim coronavírus, Botucatu tem neste momento 653 pessoas em quarentena, ou seja, é o maior número de casos ativos no município desde o início da pandemia. No total, são 37 pessoas de Botucatu internadas nos hospitais.

Veja os detalhes no boletim coronavírus.