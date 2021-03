A Construtora Reobote comunica que no período de 29/03 (segunda-feira) a 02/04 (sexta-feira) vai executar uma reforma em sua rede de abastecimento de água.

As ações vão se concentrar na Rua Visconde do Rio Branco, com os trechos das ruas Curuzu, Amando de Barros e João Passos.