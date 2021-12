Conselho Tutelar e Assistência Social de Botucatu intensificam a campanha “Quem dá emola, não dá futuro”

Conselho Tutelar, Assistência Social e outras equipes de Assistência de Botucatu estão intensificando a campanha ‘Quem dá emola não dá futuro”. O trabalho visa conscientizar a população de que dar esmola para crianças é extremamente prejudicial.

“Ao colaborar com as crianças e adolescentes que estão em situação de mendicância, a população acaba por colocá-las em risco, a mercê de algumas pessoas mal intencionadas, podendo sofrer sequestros, violência sexual, física, psicológica, entre outras”, diz comunicado

Importante lembrar que o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de cada região e o CREAS (Centro de Referência Especializadas em Assistência Social) já realizam um trabalho com as famílias, visando atendê-las diante de suas necessidades.

No entanto, ao ajudar essas crianças e adolescentes com esmolas, dificulta o trabalho das equipes e estimula a permanência dos mesmos nas ruas.

Se você quer ajudar essas famílias, destine parte do seu imposto de renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente entrando em contato com os serviços responsáveis por essa campanha nos telefones: 3811-1468, 3811-1444, 3811-1408 e 3882-6555.

