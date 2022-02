Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Botucatu realiza eleições

O Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres – CMPM, vinculado à Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Botucatu, realizará nesta terça-feira, 22, eleição para novas conselheiras para o biênio 21/23.

A eleição acontecerá no Centro de Inclusão, localizado na Av. Rafael Serra, 560, atrás do Ginásio Municipal, das 8h30 às 16h30.

Qualquer cidadão poderá participar da votação. É necessário preencher um cadastro apresentando o RG e comprovante de residência para estar apto a votar.

Finalizada a votação, candidatos, comissão eleitoral e comissão indicada pelo Poder Público, deverão se dirigir ao Ginásio Paralímpico, onde acontecerá a apuração dos votos.

Caso haja vacância em alguma cadeira, a comissão eleitoral providenciará futuro edital para chamamento de eleições.

Na eleição, serão votadas 10 pessoas, sendo 5 titulares e 5 suplentes para preencher as seguintes vagas: 2 representantes de organizações sociais; 1 representante da organização PLPS – Promotoras Legais Populares; 1 representante da área sindical dos trabalhadores; e 1 mulher usuária de uma ou mais política pública.

Ao todo, são dez candidatas inscritas que concorrem ao cargo: Camila Da Silva; Carolina Fernandes Bonin; Catia Regina Branco da Fonseca; Celina Fátima de Almeida; Edna Fagundes Alves Valin; Isabel Cristina Galdino da Silva; Livia Maria Nicomedes Conseição; Sara Fernandes Martins; Shirley Schweizer; Valdilene Alves dos Santos Monteiro.

O edital com as normas da eleição do Conselho foi publicado na edição 1655 do Diário Oficial de Botucatu.

Mais informações:

Assessoria Especial de Políticas de Inclusão

Telefone: (14) 3811-1521 ou 3811-1522

