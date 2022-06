Conselho de Alimentação Escolar terá eleições para novos membros

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) promoverá eleições para novos membros para a gestão 2022-2026.



A finalidade do CAE é assessorar o governo junto às Unidades Escolares de Educação Básica, que participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar.



Cabe aos membros do Conselho: acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, além de zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos; e receber o Relatório Anual de Gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do Programa.



Veja o edital completo da Eleição do Conselho de Alimentação Escolas. As inscrições estarão abertas entre os dias 20 a 22 de junho por meio do link https://forms.gle/9WZJyoozmoTs4aEK7.



A eleição do conselho também será on-line no dia 27 de junho.



Informações:

Secretaria Municipal de Educação

R. Dr. José Barbosa De Barros, 120 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-3199

