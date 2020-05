Conselheiros da Embraer apresentam renúncia após término do acordo com Boeing

A Embraer informa a renúncia de três membros do conselho de administração. Sergio Eraldo de Salles Pinto e Israel Vainboim apresentaram pedido de renúncia aos seus cargos nesta quinta-feira, com efetividade a partir de 18 de maio, segundo comunicado.

“A pedido do Conselho de Administração, Sergio Eraldo e Israel deram continuidade às suas contribuições à Embraer, permanecendo no mandato em curso para apoiar a parceria estratégia com a Boeing até seu fechamento. Tendo em vista o recente término do acordo de parceria, ambos decidiram deixar os cargos que atualmente ocupam na Embraer.”

Outra renúncia foi de José Magno Araújo, eleito pela União, por motivo de aposentadoria, ainda de acordo com o comunicado, sendo substituído por seu suplente Jeferson Domingues de Freitas desde o início do mês.

Sergio Eraldo, vice do colegiado, é também coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, a partir de 2012. Já Israel Vainboim é coordenador do Comitê de Estratégia.

O colegiado indicará novos coordenadores dos comitês de Estratégia, do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética e do Comitê de Pessoas e Governança, que serão, respectivamente, Raul Calfat, João Cox Neto e Maria Leticia de Freitas Costa, atuais membros independentes do conselho.

Fonte: Isto é Dinheiro