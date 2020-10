Conheça os termogênicos naturais, alimentos que podem auxiliar no gasto energético

Canela, gengibre e café são alguns dos exemplos de produtos capazes de promover a queima da gordura corporal

Os alimentos termogênicos são aqueles capazes de acelerar o metabolismo, aumentar o gasto calórico e elevar a temperatura do corpo, promovendo, assim, a queima da gordura corporal.

“Como os alimentos termogênicos são de mais difícil digestão, eles exigem que o organismo gaste uma maior quantidade de energia para concluir o processo, acelerando o metabolismo e favorecendo o gasto energético e, consequentemente, a perda de peso”, explica Sizele Rodrigues, nutricionista da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado que atua na Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro).

Para isso, eles devem ser conciliados com a prática de atividades física e uma alimentação saudável e balanceada. O consumo também deve ser feito na quantidade recomendada por um nutricionista.

Conheça alguns exemplos de alimentos termogênicos:

– Pimenta vermelha: Contém a substância capsaicina, que eleva até 20% da atividade metabólica, além de ser pouco calórica e conter diversos outros benefícios.

– Chá-verde: Contém duas substâncias que o caracterizam como termogênico: cafeína e catequinas que, por estarem presentes em quantidade considerável, auxiliam na queima de gordura acumulada.

– Gengibre: Este alimento contém gingerol, uma substância termogênica que auxilia na perda de peso, devido ser de difícil digestão. Pode elevar até 10% da atividade metabólica. É também desintoxicante, além de possuir outros benefícios.

– Canela: Aumenta a temperatura corporal, acelerando o metabolismo e promovendo a queima de gordura.

– Café: A cafeína presente no café é uma substância termogênica. Porém, para usufruir desse benefício, precisamos analisar a quantidade de açúcar que adoçamos o café, e não exagerar na quantidade diária da bebida.

Temperos

Maria Cláudia Blanco, engenheira agrônoma da Secretaria que atua na Divisão de Extensão Rural (Dextru) da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), explica que, entre as plantas consideradas termogênicas, existem muitos temperos e especiarias.

“O que é um presente ao paladar e torna a alimentação nutritiva ainda mais saborosa e convidativa: as pimentas em geral, o cravo, a canela, o gengibre, o cominho, o cardamomo e a mostarda; plantas ricas em óleos essenciais, os quais são constituídos por compostos que atuam favorecendo a saúde, além de conferirem sabor e aroma aos alimentos”, pontua.

A agrônoma informa que esses alimentos estão disponíveis no mercado, cultivados por agricultores que trabalham arduamente para a população ter segurança alimentar. “No entanto, neste momento em que muitos estão em distanciamento social, existem plantas termogênicas que podem ser cultivadas em casa, seja no jardim, no quintal ou mesmo em vasos ou jardineiras, plantas úteis para a nossa alimentação. Além da propriedade termogênica, elas possuem atributos que conferem sabor, aroma e benefícios medicinais para diversas preparações culinárias”, recomenda a especialista.