Conheça o Vivo Valoriza, plano de benefícios para clientes Vivo

Diz o ditado que “de graça, até injeção na testa”. Então, qualquer benefício extra que pudermos ter acesso com os serviços pelos quais já pagamos sempre é bem-vindo, certo? Sendo assim, é importante que você conheça o Vivo Valoriza, o plano de benefícios que a Vivo oferece para seus clientes, sem custo adicional. Afinal, muitas pessoas têm direito a esses benefícios, mas não conhecem o plano.

O Vivo Valoriza oferece descontos em serviços e produtos da operadora, além de mais de 200 parceiros: você pode comprar muitas coisas com os descontos do Vivo Valoriza. Você pode até ganhar mimos grátis, como aperitivos em restaurantes como o Outback, por exemplo. Se esses benefícios despertaram seu interesse, saiba que tem muito mais. Continue a ler esse texto para saber todos os benefícios do Vivo Valoriza.

Quem tem direito e como entrar no Vivo Valoriza

Uma das características mais interessantes do Vivo Valoriza é que você não precisa pagar nada para participar do programa: ele é baseado na grana que você já utiliza para arcar com suas contas da Vivo. Sendo assim, todos os clientes Vivo Pós, Vivo Controle, Vivo Internet, Vivo Fixo ou Vivo TV podem se inscrever gratuitamente e começar a juntar pontos. Para fazer isso, é só entrar no app “Meu Vivo” e tocar na opção “Vivo Valoriza”.

Uma vez que você faz a inscrição no app, você já começa a juntar pontos e já pode aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza, como meia-entrada no cinema. O programa contabiliza quanto você investe em serviços Vivo para “encaixar” os usuários em categorias. Quanto mais alta for sua categoria, mais benefícios você ganha:

– Vivo Valoriza Púrpura: até R$ 99,99

– Vivo Valoriza Silver: de R$ 100 a R$ 249,99

– Vivo Valoriza Gold: de R$ 250,00 a R$ 399,99

– Vivo Valoriza Platinum: de R$ 400,00 a R$ 999,99

– Vivo Valoriza V: acima de R$ 1000,00

Os benefícios do Vivo Valoriza, por categoria

Dentre os benefícios do Vivo Valoriza, um dos mais desejados pelos clientes é a meia-entrada no cinema — o que é uma grande vantagem para as pessoas que já terminaram de estudar e não têm mais direito à meia-entrada. Todas as categorias do Vivo Valoriza dão direito a, pelo menos, duas meias-entradas por mês na rede Cinemark, sendo duas por sessão. Confira:

– Vivo Valoriza Púrpura: até duas meias-entradas por mês, sendo duas por sessão;

– Vivo Valoriza Silver: até duas meias-entradas por mês, sendo duas por sessão;

– Vivo Valoriza Gold: até quatro meias-entradas por mês, sendo duas por sessão;

– Vivo Valoriza Platinum: até quatro meias-entradas por mês, sendo duas por sessão;

– Vivo Valoriza V: até dez meias-entradas por mês, sendo duas por sessão;

Além disso, as categorias Platinum e V dão direito à presença em pré-estreias, atendimento exclusivo (com uma central diferenciada) e os chamados “resgates inesquecíveis”.

Esses resgates são experiências únicas, como uma viagem para um destino paradisíaco ou um encontro com uma celebridade parceira, que ficam disponíveis no sistema do Vivo Valoriza por tempo determinado. Também há os “resgates relâmpagos” que são promoções muito interessantes, que ficam disponíveis por tempo limitado — além da Platinum e V, esse benefício também é válido para a categoria Gold.

Mas independente de categoria, o Vivo Valoriza oferece muitos descontos interessantes: como dito, são mais de 200 marcas parceiras. Desse modo, você pode curtir restaurantes, comprar passagens e pacotes de viagem, reservar ingressos para programas culturais ou adquirir pacotes de estética e bem-estar com preços menores, simplesmente por fazer um cadastro no app Meu Vivo. Vale muito a pena, né?

A lista completa de benefícios do Vivo Valoriza é muito grande e está sempre em atualização. Por isso, o mais indicado é abrir o aplicativo Meu Vivo, entrar no Vivo Valoriza e zapear pelas categorias. Entre tantas opções, com certeza há alguma que vai lhe interessar — e, melhor ainda, é tudo de graça. Vale até contratar um plano Vivo celular para aproveitar esse incrível programa de benefícios.