Conheça o Jovem Talento CIEE, programa com foco em estagiários do Ensino Médio

Empresas e órgãos públicos já podem aderir à iniciativa, que conta com capacitação EAD para os estudantes de acordo com a área de atuação

Capacitação a distância e oportunidade no mundo do trabalho para jovens que estejam cursando o Ensino Médio e Técnico. Este é o grande conceito do programa Jovem Talento CIEE. A iniciativa representa mais oportunidades para os jovens – faixa etária mais afetada pelo desemprego.

O programa é válido para os estados da Região Norte, Nordeste (exceto Pernambuco), Centro-Oeste e São Paulo. As empresas interessadas em ofertar vagas nesta modalidade podem fazer contato diretamente com um consultor do CIEE nestes locais. Dúvidas em como aderir ao programa podem ser tiradas pelo número de telefone 3003-2433. Ligação local, sem necessidade do DDD.

Segundo levantamento realizado em nosso banco de dados, há cerca de 524 mil jovens entre ensino médio e técnico elegíveis para o programa.

Educação digital

O programa estabelece que o adolescente tenha carga horária diária de seis horas, sendo uma reservada para a capacitação EAD na própria empresa. Os cursos online são divididos em Administração, Comércio e Varejo, Contabilidade e Finanças e Tecnologia, que poderão ser personalizados de acordo com a necessidade das organizações parceiras. Todos contam com carga horária de 480 horas e visam desenvolver habilidades técnicas, comportamentais e valores humanos.

A evolução de cada estagiário será acompanhada por um gestor e um tutor do CIEE estará disponível para auxiliar com dúvidas. Por sua vez, o estagiário também terá a possibilidade de avaliar o conteúdo dos cursos e de sua experiência no estágio.

Reforçamos aos estudantes que desejem participar do Jovem Talento CIEE que mantenham seu cadastro atualizado em nossa base de dados.