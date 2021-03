Conheça e prove os deliciosos ovos caipiras da Granja Polo em Botucatu

Botucatu agora conta com o trabalho de excelência da Granja Polo. Você Já conhece?

Os ovos caipiras da Granja Polo, localizada em Botucatu, são produzidos por galinhas livres de gaiolas, no chamado sistema Cage-free.

As galinhas são criadas com acesso à pastagem, distribuídas em piquetes preparados para ciscarem, comerem verduras, tomar banho de sol e expressarem seu comportamento natural. Por isso, recebem a classificação de produto caipira com o bem estar animal.

Elas também recebem uma dieta balanceada, adequada para a idade e são livres de antibióticos. As instalações da Granja Polo dispõem de alojamento climatizado (galpão com acesso a ninhos e poleiros) no qual podem circular livremente.

Assim, com todo esse cuidado e preocupação com o bem estar dos animais, os ovos caipiras da Granja Polo provém de animais mantidos de forma natural. Certamente, uma galinha feliz produz ovos mais saudáveis e gostosos.

Para mais informações, acesse as redes sociais:

Facebook – Granja Polo

Instagram – @granja polo

Para fazer seu pedido, ligue ou mande mensagem pelo o WhatsApp: (14) 9 9877-3120.