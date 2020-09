Confira a relação de frutas encontradas com mais facilidade em setembro

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado lista uma série de frutas que podem ser encontradas com mais facilidade no mês de setembro e possuem elevado valor nutricional. Confira a relação a seguir:

Acerola

Fruta pequena de cor vermelha e formato arredondado, a acerola tem um sabor ácido e levemente adocicado e é considerado um dos alimentos mais ricos em vitamina C. Também é fonte de vitamina A, fósforo, manganês, magnésio, cálcio, ferro, potássio e cobre.

Por conter tantas vitaminas e minerais, os benefícios são inúmeros, entre eles, o controle de açúcar no sangue, o combate à fadiga e a redução das dores musculares e articulares.

Laranja lima

A laranja lima tem como característica um sabor mais suave e mais doce comparada às outras laranjas, sendo assim, muito recomendada para bebês e gestantes pela grande quantidade de vitamina C, que é um poderoso antioxidante e ainda tem ação anti-inflamatória.

Desde que consumida com o bagaço, traz o benefício de fibras, que ajudam no bom funcionamento do sistema digestivo, no controle do açúcar no sangue e na sensação de saciedade. Possui ainda vitamina A, cobre, cálcio, potássio e vitaminas do complexo B.

Maçã nacional fuji

A maçã fuji possui vitaminas A, C e D e minerais como o potássio. Além disso, também tem pectina, caracterizada como uma fibra solúvel que auxilia no equilíbrio do colesterol e na boa saúde intestinal.

Ainda, tem em sua composição flavonoides como a quercetina, composto com propriedades antioxidantes, que tem efeitos protetores no sistema cardiovascular, renal e hepático.

Mexerica

A mexerica é fonte de vitamina A, aliada à saúde dos olhos, e é muito rica em vitamina C, imprescindível para o fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, é abundante em antioxidantes naturais, fibras e o potássio. Ela ajuda na boa digestão, favorece o trânsito intestinal e auxilia no controle da pressão arterial.