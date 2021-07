Confira os novos valores das praças de pedágio nas estradas da região de Botucatu

As tarifas de pedágio no estado de São Paulo já estão mais caras. O aumento de 8,05% começou a vigorar nesta quinta-feira (1). A autorização da Agência Reguladora de Transporte (Artesp) para o reajuste foi publicada no Diário Oficial no dia 25/05.

Na região os novos valores são os seguintes:

Praças da Marechal Rondon – SP 300 – Rodovias do Tietê

Valores carros – eixo comercial – motos

Conchas – 192+100M – R$ 7,60 /R$ 7,60 / R$ 3,80

Anhembi – 228+200M – R$ 8,60 / R$ 8,60 / R$ 4,30

Botucatu – 259+300M – R$ 6,00 / R$ 6,00 / R$ 3,00

Areiópolis – 285+000M – R$ 6,80/ R$ 6,80 / R$ 3,40

Lençóis Pta- 314+000M – R$ 6,60 / R$ 6,60 / R$ 3,30

Praça Castelo Branco – SP 280 – CCR Vias

Itatinga: R$15,00

Praça João Mellão – SP 255 – Via Paulista

Botucatu – km 229+040m – R$ 5,13 (não sofreu reajuste por ter outro prazo contratual)

Sofrem aumento na data as rodovias administradas pelas 17 concessionárias pertencentes às três primeiras etapas do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. Também foi autorizado o reajuste da concessionária Entrevias, que entrará em vigor no dia 6 de julho.

De acordo com a Artesp, o reajuste foi baseado na correção da inflação pelo indicador econômico IPCA, entre junho de 2020 e maio de 2021.