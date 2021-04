Confira o que funciona e o que estará fechado em Botucatu neste feriado

Nesta quarta-feira, dia 21 de abril, Dia da Inconfidência, é comemorado o feriado de Tiradentes em todo o território nacional. Com isso, alguns serviços não funcionam. Veja abaixo o que abre e o que fecha e se programe.

Bancos – Em todos os feriados não há expediente bancário. Apenas terminais eletrônicos funcionam

Comércio – Após uma tumultuada negociação entre sindicatos, o comércio abrirá das 09h00 às 18hoo

Shopping – O empreendimento em Botucatu ficará aberto das 11h00 às 19h00

Coleta de lixo – A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente.

Transporte – As linhas do serviço de transporte público em Botucatu seguem o cronograma já estabelecido para os sábados, em virtude do comércio.

Saúde – Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas.

As Unidades de Saúde de Botucatu estarão abertas das 08 às 12 horas nesta quarta-feira, 21, feriado de Tiradentes, para a vacinação contra a Influenza.

Serviços estaduais

Poupatempo – segue com atendimento exclusivo nos canais digitais no feriado de Tiradentes. Em Botucatu abre apenas no dia 24.

Sabesp – No feriado de Tiradentes, o atendimento ao cliente para serviços emergenciais pela Central de Atendimento Telefônico 195 ou 0800 055 0195 funciona 24 horas.

PAT e Banco do Povo – Unidades fechadas

Bom Prato – A Secretaria de Desenvolvimento Social informa que os restaurantes da rede Bom Prato abrem normalmente no feriado de 21 de abril.