Confira o funcionamento dos serviços municipais e estaduais no feriado

Em razão do feriado nacional de Finados, na próxima segunda-feira (2), alguns serviços públicos em órgãos estaduais apresentarão mudanças na grade de funcionamento. Vale destacar os serviços online oferecidos por vários órgãos no período, também em função da pandemia de COVID-19.

Veja como ficam os horários programados para serviços estaduais:

Poupatempo e Detran.SP

Na próxima segunda-feira (2), os postos do Poupatempo e do Detran.SP estarão fechados em todo o estado, em razão do feriado nacional de Finados. Na terça-feira (3), o funcionamento volta ao horário habitual de cada unidade.

Para o cidadão que necessita ir até uma das unidades do Poupatempo após o feriado, para realizar algum serviço presencial, ele deve agendar data e hora através do portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Procon-SP

A Fundação Procon-SP informa o funcionamento no feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2):

O aplicativo do Procon-SP funciona ininterruptamente para consultas e reclamações. A abertura dos Procons municipais fica a critério da administração municipal.

Bom Prato

Todas as unidades do Bom Prato estarão fechadas no feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2).

Banco do Povo

A unidade da Boa Vista em SP estará fechada. Em relação aos municípios, cada unidade obedecerá as determinações das prefeituras.

Jucesp

Fechado.

PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)

Fechado.

Saúde

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Farmácias de Medicamentos Especializados: fechada

