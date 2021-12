Confira o funcionamento dos serviços estaduais nos feriados de Natal e Ano Novo

No próximo sábado (25) e na sexta-feira seguinte (31) são comemorados os feriados nacionais de Natal e Ano Novo. Com isso, alguns serviços estaduais em São Paulo podem ter horários de funcionamento alterados nesta data e nas respectivas vésperas.

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

POUOATEMPO

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na sexta-feira e no sábado (dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2022), vésperas e celebrações de Natal e Ano Novo. As unidades reabrem em seu horário habitual a partir de segunda-feira, dias 27 de dezembro e 3 de janeiro de 2022.

O atendimento presencial é realizado mediante agendamento prévio de data e horário. Para isso, o cidadão pode utilizar os canais digitais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento.

SABESP

Nas datas de véspera dos feriados de Natal, 24/12 (sexta-feira), e do Ano Novo, 31/12 (sexta-feira), a Central de Atendimento Telefônico (0800 055 0195) funcionará das 6h às 12h (meio-dia). Já nas datas dos feriados de Natal (25/12) e do Ano Novo (1º/01), não haverá atendimento. Para serviços emergenciais, o número de telefone 195 funcionará 24 horas, todos os dias.

JUCESP

A JUCESP terá o atendimento presencial suspenso nos feriados. Porém, seus serviços on-line seguem disponíveis no site: www.institucional.jucesp.sp.org.br.

PAT e Banco do Povo

As unidades de São Paulo do Banco do Povo estarão fechadas nos feriados. Demais municípios seguem determinação local. Os PATs, como estão sob gestão das prefeituras, seguem as normas municipais. O PAT Central, da Rua Boa Vista, estará fechado.

Compartilhe esta notícia