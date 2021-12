Confira o funcionamento dos serviços estaduais no feriado de Ano Novo

No próximo sábado (31) é comemorado o feriado nacional de Ano Novo. Com isso, alguns serviços estaduais em São Paulo podem ter horários de funcionamento alterados nesta data e nas respectivas vésperas.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde divulga informa o funcionamento dos serviços de saúde estaduais durante os feriados de final de ano. Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na sexta-feira e no sábado (dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2022), véspera de Ano Novo. As unidades reabrem em seu horário habitual a partir de segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022.

O atendimento presencial é realizado mediante agendamento prévio de data e horário. Para isso, o cidadão pode utilizar os canais digitais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento.

O Poupatempo já oferece cerca de 170 serviços eletrônicos, que podem ser feitos 24 horas por dia, sete dias por semana, com segurança e comodidade. Entre as opções, estão renovação de CNH, emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, carteira de vacinação digital contra a Covid-19, entre outros.

Sabesp

Na véspera do Ano Novo, 31/12 (sexta-feira), a Central de Atendimento Telefônico (0800 055 0195) funcionará das 6h às 12h (meio-dia). Já nas datas do feriado do Ano Novo (1º/01), não haverá atendimento. Para serviços emergenciais, o número de telefone 195 funcionará 24 horas, todos os dias.



Na Agência Virtual e no Sabesp Fácil o atendimento será 24 horas, todos os dias, pelo site https://urldefense.com/v3/__http://www.sabesp.com.br__;!!HhhKMSGjjQV-!rtb_fIuVP5IwrKSr2Oe34ulQI0G8aeDC49SjlKSz-u3FpzGGrQpQZYri2axzi-gV8gs_$ . É possível informar vazamentos e consultar informações sobre contas, entre outros serviços.



Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição durante os feriados de fim de ano por meio do Núcleo de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: [email protected].

Bom Prato

Todas as 59 unidades do Bom Prato irão servir somente almoço no dia 31 de dezembro.

O funcionamento voltará normalmente a partir do dia 03 de janeiro.

JUCESP

A JUCESP terá o atendimento presencial suspenso nos feriados. Porém, seus serviços on-line seguem disponíveis no site: www.institucional.jucesp.sp.org.br.

PAT e Banco do Povo

As unidades de São Paulo do Banco do Povo estarão fechadas nos feriados. Demais municípios seguem determinação local. Os PATs, como estão sob gestão das prefeituras, seguem as normas municipais.

