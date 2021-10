Confira o expediente das repartições públicas municipais em Botucatu no feriado de Finados

A Prefeitura de Botucatu informa que as repartições públicas não funcionarão na próxima sexta-feira, 29, ponto facultativo, em comemoração ao dia do Funcionário Público; dia 1º de novembro, ponto facultativo e 02 de novembro, Dia de Finados. O atendimento voltará ao normal na quarta-feira, 03.

Saúde – Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas. A Central Coronavírus ficará aberta todos os dias das 7 às 19 horas (3811-1519).

Já as Unidades de Saúde seguirão o expediente da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas no (14) 3811-1100 (Secretaria Municipal de Saúde).

Educação – No dia 29, sexta-feira, o atendimento estará suspenso em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. No sábado, 30, apenas o CEI Claudeval Luciano da Silva e o CEI Canal Comunitário atenderão em sistema de plantão alunos de 0 a 3 anos. Na segunda-feira, 01, ponto facultativo, o CEI Claudeval Luciano da Silva, o CEI Prof. Ruy Amado Piozzi e o CEI Canal Comunitário atenderão em sistema de plantão alunos de 0 a 3 anos. As aulas retornam ao normal na quarta-feira, dia 03.

Mercado Municipal – O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” estará fechado no dia 2 de novembro, Dia de Finados.

Limpeza Pública – A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente no feriado prolongado. Já a Coleta Seletiva só não será realizada na terça-feira, 02, Dia de Finados, retornando às atividades na quarta-feira, 03.

Horário de funcionamento dos cemitérios

Os portões do Cemitério Portal das Cruzes estarão abertos das 6 às 18 horas; o Cemitério Jardim funcionará das 7 às 18 horas; e o Cemitério do Distrito de Vitoriana receberá a visitação das 7 às 18 horas. Neste dia não será permitida a limpeza a manutenção dos jazigos.

Nos três cemitérios estão programadas missas ao longo de toda a terça-feira, 02. Confira os horários e a paróquia responsável:

Cemitério Portal das Cruzes

7h30 – Paróquia Catedral Sant’Ana

9h – Paróquia Santa Teresinha

10h30 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus

15h – Paróquia Menino Deus e Santo Antônio

17h – Paróquia São Benedito

Cemitério Jardim

7h30 – Paróquia São Pio X

9h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima

10h30 – Paróquia Santo Antônio de Rubião Junior

15h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida

17h – Paróquia Nossa Senhora Menina

Cemitério Vitoriana

9h – Paróquia Sagrada Família

Serviço

Cemitério Portal das Cruzes

Rua Carlino de Oliveira, s/nº – Centro

Telefone: 3811-1500

Cemitério Jardim

Avenida José Italo Bacchi, s/nº – Jardim Aeroporto

Telefone: 3811-1501

Cemitério de Vitoriana

Rodovia Alcides Soares, s/nº – Distrito de Vitoriana

Telefone: 3815-9555 (Subprefeitura)