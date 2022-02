Confira o expediente das repartições públicas municipais durante o Carnaval em Botucatu

Acontece Botucatu

A Prefeitura de Botucatu informa que o expediente nas repartições públicas municipais seguirá um cronograma diferenciado para os dias de Carnaval. No prédio da Prefeitura e também em secretarias e departamentos municipais, o atendimento estará suspenso na segunda e terça-feira, 28 de fevereiro e 1º de março (pontos facultativos). O atendimento volta ao normal na quarta-feira, 2, a partir das 13 horas.

Saúde: Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas.

Já as unidades básicas de saúde seguirão o expediente da Prefeitura na segunda e terça-feira, 28/2 e 1º de março. O atendimento de pacientes com sintomas gripais e de Covid-19, bem como a testagem dessa doença serão realizados no Hospital do Bairro, das 7h às 19h no período de 26 de fevereiro a 01 de março.

Na quarta-feira (dia 02), a partir das 13h todas as Unidades de Saúde e Hospital do Bairro, voltarão com o atendimento e testagem de pacientes com síndromes respiratórias. A vacinação também será retomada nesses locais, a partir das 13h. Os Prontos Atendimentos noturno voltarão a atender a partir das 18h.

Educação: No período de 28 de fevereiro a 2 de março, todas as unidades da Rede Municipal de Ensino (Ensino fundamental, Educação Infantil e EJA), estarão fechadas, retornando às aulas na quinta-feira, 3/3. As escolas de Educação Infantil que atendem crianças de quatro meses a três anos em período integral, abrirão no dia 2 de março, quarta-feira, em sistema de plantão, às 7h.

