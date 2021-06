Confira as dezenas sorteadas na Quina de São João com prêmio de R$ 200 milhões

A Quina de São João sorteou neste sábado, 26, um prêmio estimado em R$ 200 milhões no concurso 5590. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio é o maior já ofertado na modalidade.

O sorteio ocorreu por volta das 20h, no espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados na Quina de São João foram: 25 – 28 – 36 – 60 – 61.

Assim como nos outros concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, com 4 números, e assim por diante.