Concursos para a Unesp oferecem 16 vagas em dez cidades, entre elas Botucatu

Vunesp abriu inscrições nesta semana para vagas de níveis médio, técnico e superior

A Unesp está com inscrições abertas para sete concursos públicos, que oferecem um total de 16 vagas. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior nas cidades de Araçatuba, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Rio Claro, Rosana, São Paulo, São Vicente e Tupã.

Os interessados deverão se cadastrar até 6 de maio, pelo site da Fundação Vunesp, responsável pelas provas. O endereço é www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 54 para cargos de ensino médio ou técnico e de R$ 70 para vagas que exigem o ensino superior completo.

As opções de ensino médio ou técnico, com salários de R$ 1.700 a R$ 3.401, são de assistente de suporte acadêmico I e II, técnico agropecuário e técnico em radiologia, com seis vagas distribuídas nas cidades de Araçatuba, Bauru, Franca, Rosana, São Vicente e Tupã.

As carreiras de nível superior disponíveis são para analista de informática, assistente social, contador e enfermeiro, com opções para Assis, Botucatu, Franca, Rio Claro e São Paulo. Para estas dez vagas, os salários variam de R$ 4.155 a R$ 5.540. Para Botucatu a vaga é de assistente social (Confira aqui o edital).

Além dos vencimentos, a Unesp oferece vale-alimentação, vale-transporte, plano odontológico e plano de saúde, estes em sistema de coparticipação.

A aplicação das provas está prevista para 5 de julho, um domingo. O calendário poderá sofrer alterações, de acordo com as necessidades geradas pelo combate à pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

A Vunesp acata as recomendações das autoridades sanitárias do país e está atenta a todas as medidas que se fizerem necessárias para garantir a segurança a todos os seus candidatos.

Os editais, com todas as informações sobre os sete certames, podem ser vistos no site da Vunesp.

Mais informações podem ser obtidas na seção “Fale Conosco” do site da Vunesp: www.vunesp.com.br.