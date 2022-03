Concursos da Polícia Civil oferecem 136 vagas no Deinter-7

Inscrições serão abertas no site da Fundação Vunesp nesta quinta-feira (3) e se entendem até 1º de abril

A Polícia Civil de São Paulo divulgou dois editais com concursos públicos para investigador e escrivão. Ao todo estão disponíveis 2,5 mil vagas totais com remuneração inicial de R$ 3.931,18 mais benefícios.

De acordo com os editais, as inscrições serão abertas no site da Fundação Vunesp nesta quinta-feira (3) e se entendem até o dia 1º de abril. As provas ocorrem no dia 22 de maio deste ano.

Para disputar as vagas, além da inscrição no curso, que custa R$ 105, é necessário ter ensino superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação no Diário Oficial do Estado, prorrogável por igual período, a critério da Secretaria de Segurança Pública.

Vagas para investigador

Capital: 210

Demacro: 146

Deinter 1 (São José dos Campos): 68

Deinter 2 (Campinas): 98

Deinter 3 (Ribeirão Preto): 54

Deinter 4 (Bauru): 40

Deinter 5 (Rio Preto): 28

Deinter 6 (Santos): 85

Deinter 7 (Sorocaba – regional de Botucatu): 49

Deinter 8 (Presidente Prudente): 26

Deinter 9 (Piracicaba): 63

Deinter 10 (Araçatuba): 33

Total: 900

Vagas para escrivão

Capital: 373

Demacro: 258

Deinter 1 (São José dos Campos): 120

Deinter 2 (Campinas): 169

Deinter 3 (Ribeirão Preto): 96

Deinter 4 (Bauru): 72

Deinter 5 (Rio Preto): 57

Deinter 6 (Santos): 146

Deinter 7 (Sorocaba – regional de Botucatu ): 87

Deinter 8 (Presidente Prudente): 52

Deinter 9 (Piracicaba): 113

Deinter 10 (Araçatuba): 57

Total: 1600

