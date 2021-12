Concurso do IBGE tem 151 vagas para Botucatu; inscrições terminam nesta quarta-feira, 29

Seguem até esta quarta-feira, dia 29, as inscrições para os processos seletivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para realização do Censo 2022.

Ao todo são 206.891 vagas temporárias em todo o país. Em Botucatu, de acordo com o edital, são 151 vagas no total, sendo distribuídas da seguinte forma:

-18 vagas para Agente censitário (supervisor e municipal)

-133 vagas para Recenseador

As oportunidades são para diferentes áreas de atuação e com remunerações que variam de R$ 1,7 mil a R$2,1 mil.

Os interessados em se candidatar às vagas devem realizar a inscrição no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 0800 2834 628.

Compartilhe esta notícia