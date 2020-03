Concluído novo desvio na Marechal Rondon em Botucatu

A Rodovia Marechal Rondon (SP-300) em Botucatu tem um novo desvio. Equipes da Concessionária Rodovias do Tietê concluíram na tarde desta quinta-feira, 05, a passagem da pista sobre o canteiro central no km 257 da via, um pedido dos usuários.

Esse novo desvio deve minimizar o trânsito no local enquanto as obras na cratera que se abriu no último mês não forem concluídas. Até hoje o desvio era feito pelo trevo de Toledo, alvo de críticas por usuários da rodovia, especialmente nos chamados horários de pico.

A liberação desse novo desvio dependia de autorização da Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo. O fluxo da rodovia está em mão dupla de única via neste trecho.

Já na cratera, equipes trabalham em uma complexa troca da tubulação. Após esse estágio, começará a recuperação do ponto que já causou 3 mortes desde o dia de fevereiro.