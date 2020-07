Concessionárias Proeste Renault agora com nova plataforma para vendas online

Grupo fará transmissão ao vivo no próximo sábado para mostrar o Novo Duster 2021, SUV recém-lançado pela Renault

O grupo Proeste Renault agora está investindo em sua plataforma de vendas online, que vai proporcionar para seus clientes uma nova experiência de compra pela internet. Pensando nisso, a concessionária fará no próximo sábado, dia 18, uma transmissão ao vivo das 11h00 às 13h00, para mostrar o Novo Duster.

Chamada de “Novo Duster Live Day”, esta será a primeira live do grupo Proeste Renault. Trata-se de uma ação que vai aproximar os clientes que adquiriam o modelo SUV lançado recentemente pela Renault.

O novo Renault Duster

O Renault Duster se apresenta em sua versão 2021 com uma excelente opção no mercado para o segmento de SUVs compactos, garantindo uma atualização mecânica que vai surpreender. O modelo tem motor 1.6, com direção elétrica e oferece mais conforto e estabilidade para o condutor.

Ergonomia e conectividade são pontos que merecem destaque. Agora há a opção para motorista ajustar os bancos com muita praticidade, além de conectar até 6 perfis em seu moderno sistema multimídia, que conta com tela sensível ao toque, com interface limpa e intuitiva.

A versatilidade também chama atenção, afinal, mesmo sendo um modelo 4×4, o novo Renault Duster também possui característica ideais para a cidade, te lavando para qualquer lugar.

Um conceito de carro moderno, com muito espaço e conforto. A capacidade do porta-malas é de 475 litros, com o espaço mais largo para ocupantes entre todos os SUV.

O Novo Duster 2021 oferece mais conforto na dirigibilidade, apresentando câmeras em quatro pontos do veículo. Esse sistema oferece mais segurança aos motoristas nas manobras.

Se interessou, não é? Então fique por dentro de mais detalhes dessa super novidade da Renault acompanhando no sábado o “Novo Duster Live Day”.

É muito fácil. A partir das 11h00 acesse o site www.novodusterliveday.com.br e escolha o canal de sua preferência. A transmissão ocorrerá nas seguintes plataformas: Site, Facebook Instagram e Youtube.

Ah, faça também o cadastro no link para garantir descontos exclusivos. A Proeste Renault mostrará todos os detalhes do Novo Duster, divulgando ofertas especiais nesse dia.

São condições incríveis como preço de nota fiscal de fábrica, parcelas zeradas até o carnaval, além de detalhes de aquisição na modalidade venda direta, como PCD, micro e pequenos empreendedores e produtor rural.

O grupo Proeste Renault possui representantes especialistas da rede Renault PRO +, atendendo taxistas, frotistas, clientes profissionais e pessoas com deficiência.

A equipe está pronta para prestar todo auxílio com informações importantes na hora de você escolher o veículo, indicação na melhor forma de pagamento, pacote de serviços mais apropriado para cada caso, entre outros.

Grupo Proeste Renault com lojas em Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú e Marília. Acesse o site da concessionária – www.proesterenault.com.br – para saber mais.

Serviço:

‘Novo Duster Live Day’

Data: 18/07/2020 (próximo sábado)

Horário: das 11h00 às 13h00

Site: www.novodusterliveday.com.br

Cadastre-se e garanta descontos exclusivos.