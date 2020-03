Concessionária está oferecendo higienização e refeição para caminhoneiros em Botucatu

A concessionária Rodovias do Tietê começou neste fim de semana um trabalho de ajuda aos caminhoneiros que estão cruzando as estradas da região neste momento de enfrentamento ao coronavírus.

Em uma parceria com o posto Pontal da Serra, que fica na SP-300 (Marechal Rondon), km 240, em Botucatu, vários motoristas estão recebendo alimentação, aferição de temperatura e higienização adequadas neste momento delicado com privações para a categoria, já que muitos.

Os caminhoneiros que passarem por lá, poderão se higienizar com banho e receberão um Marmitex. Para isso, basta apresentar o cupom do pedágio da Rodovias do Tietê ou se tiver passado por uma das pistas automáticas, informar os dados do veículo e horário da passagem.

Além disso, uma ambulância da Concessionária ficará no local para prestar atendimento aos caminhoneiros, com orientações sobre a prevenção ao COVID-19, medição de temperatura e esclarecimentos de dúvidas.

“O trabalho dos caminhoneiros é essencial no meio da crise do coronavirus. O nosso trabalho é garantir que eles continuem chegando seguros em seus destinos. Conte conosco pelo caminho”, diz a concessionária em parte de seu comunicado.