Comprovante de vacinação será exigido nos exames práticos de direção, informa Detran SP

Detran.SP

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informa que a partir de 20 de janeiro de 2022 (quinta-feira) será exigido o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para todos os examinadores de trânsito e candidatos à habilitação nos exames práticos de direção veicular.

Todos deverão apresentar o comprovante no formato físico ou digital ao presidente da banca no início dos testes, no momento da assinatura da ata de presença. É valido ressaltar que estão mantidos os demais protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde.

