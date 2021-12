Complexo HC promove retomada gradual de ações voluntárias presenciais

No retorno dos voluntários, são enfatizados todos os protocolos que precisam ser seguidos contra a Covid-19

Um acalento em meio ao “novo normal”. É desta forma que, desde o início de novembro, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) está realizando a retomada gradual das ações voluntárias presenciais, cumprindo todos os protocolos de segurança para prevenção à Covid-19.

De acordo com a Diretora do Departamento de Logística de Atendimento do HCFMB e atual presidente da Comissão de Humanização, Enf.ª Dr.ª Karen Aline Batista da Silva, este retorno do voluntariado partiu de uma demanda trazida pelos membros da Comissão durante as reuniões. “Muitos voluntários perguntavam quando poderiam voltar, devido à queda dos casos de Covid-19. A Superintendência nos autorizou e entramos em contato com aqueles que estavam cadastrados. Alguns quiseram voltar imediatamente e outros, somente no ano que vem”.

Karen reforça que, no retorno dos voluntários, são enfatizados os protocolos que precisam ser seguidos. “Pretendemos fazer um treinamento dinâmico com todos sobre a retomada e vamos entrar em contato com os projetos mais robustos, que precisam de uma adaptação maior, para alinhar as diretrizes”.

Fé e esperança em forma de canção

Um louvor que toca a alma: é com esta missão que, desde agosto de 2019, os violinistas da Congregação Cristã no Brasil Juvenal Correa Filho, Daniel de Souza, Christian da Silva Souza, José Ricardo de Souza Braga, Pedro Henrique Manhoni Ramos, Matheus Henrique Lopes e Klefferson Gustavo Policastro atuam no Complexo HC, trazendo mensagens de fé aos pacientes e acompanhantes.

Com a pandemia, o projeto foi momentaneamente interrompido, não sendo realizada uma versão online. “Foi um sentimento de tristeza, porque muitas pessoas foram internadas nesse período e a maioria delas ficou em isolamento, sem poder receber visitas de amigos e familiares”, contou o grupo.

Os violinistas retornaram às suas atividades presenciais no HCFMB no dia 12 de novembro, após 1 ano e 8 meses de ausência. Para o grupo, o som ecoado pelos instrumentos traz mais do que melodias, mas um alívio para a alma. “A expectativa para o retorno era grande e sentimos muita alegria quando recebemos a notícia que nossas visitas estavam liberadas novamente, pois sabemos o quanto a música é importante para aqueles que estão internados”.

No filme da vida real, a solidariedade está sempre em cartaz

Há 20 meses, a magia do cinema ao ar livre, na Pediatria do HCFMB, teve que sair temporariamente de cena por conta da pandemia.

Desde 2019, o projeto “Cinema na Enfermaria – Pequenos que Brilham”, dos irmãos Fernando e Juliano Germano, tem o intuito de levar aos pequenos pacientes a estrutura de um mini cinema. Para eles, sem o contato físico com as crianças, o projeto não tem o mesmo brilho. “A sensação neste tempo foi de tristeza e incapacidade, pois o nosso objetivo é levar mais conforto, distração e, principalmente, motivação às crianças e seus acompanhantes que estão enfrentando um momento delicado com sua saúde”.

Com o retorno próximo de acontecer, os irmãos já preparam os próximos capítulos desta saga de empatia e carinho. “Sabemos que, ao serem internadas, muitas crianças têm a auto-estima diminuída, ficam estressadas ou com sentimentos de ansiedade e medo. A nossa proposta é focar em pensamentos positivos, amor, carinho e superação”.

Karen enfatiza a importância da retomada do voluntariado neste período de final de ano, propício para alimentar os sentimentos de renovação e de esperança em dias melhores. “Os voluntários trazem uma nova vida para o Hospital, para amenizar o sofrimento que vivemos durante todo este tempo, e sentimos que os pacientes, acompanhantes e funcionários precisam deste acalento. Quem quiser se juntar aos projetos de Humanização e ser voluntário, será um grande prazer”, encerra.

