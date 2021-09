Como ganhar nas máquinas caça-níqueis

Quando pensamos em jogos de cassino online uma das nossas primeiras lembranças são as máquinas de caça-níqueis. E isso não acontece por acaso. Junto com as roletas e as mesas de jogos de cartas os caça-níqueis não podem faltar em nenhum cassino, seja ele online ou físico.

Atualmente esses jogos possuem as versões mais variadas possíveis, com temas diferentes funções especiais que tornam cada máquina única.

Porém, isso pode nos trazer alguns problemas: as opções são tantas que muitos jogadores sequer conseguem encontrar um jogo favorito e em algumas vezes sequer conseguem garantir lucro e diversão com suas rodadas.

Sendo assim, é a hora perfeita para mudar essa história e aprender como aproveitar esses jogos.

O que são e como jogar slots?

Um jogo de vídeo slot nada mais é do que uma versão moderna dos tradicionais jogos de caça-níqueis, as antigas máquinas onde bastava colocar uma moeda para conseguir uma rodada onde o prêmio podia ser multiplicado.

A primeira máquina desse tipo data do ano de 1895, quando Charles Fey inventou o protótipo e vendeu a primeira máquina para a empresa Mill Novelty. A Mills Liberty Bell tinha símbolos como Rei, Dama e Valete e tocava um grande sino quando alguém ganhava o prêmio acumulado.

Os anos se passaram e essas máquinas finalmente chegaram aos cassinos online com uma série de funções especiais que não podiam ser incorporadas às máquinas físicas.

Hoje uma máquina de vídeo slot traz funções como multiplicadores de ganhos, rodadas de bônus e giros grátis. Além disso, mantiveram funções interessantes como os símbolos wild (que substituem outros símbolos para aumentar o prêmio) e também os jackpots progressivos, que acumulam prêmios a cada rodada para os jogadores.

Para jogar basta ter o cadastro em um site de jogos online, escolher uma máquina e o valor que deseja apostar, seguindo uma série de dicas preciosas que você irá conhecer agora.

Dicas para ganhar nos jogos de caça-níqueis

Seja lá qual for o cassino online que você escolher para jogar, existem algumas boas dicas que serão úteis em todos eles. Dessa forma, por mais que nunca seja garantido que você terá lucros ao jogar é bastante simples maximizar as suas chances para isso.

A primeira e mais importante dica de todas é escolher um jogo que tenha a ver com o seu perfil. Embora a diversão deva ser sempre o principal objetivo de uma rodada de jogos, não será nada divertido perder tudo em pouco tempo.

Antes de qualquer coisa você deverá entender qual é o seu perfil de jogador. Apostadores novos que ainda possuem pouco valor para investir devem sempre escolher máquinas de variação baixa, enquanto jogadores mais avançados e com bancas maiores podem procurar por jogos com variação alta ou jogos com jackpot.

O que são os jogos de baixa variação?

Nós explicamos: jogos de baixa variação são aqueles em que a diferença entre os símbolos ficam entre 3x e 5x. Essa máquina geralmente não traz muitos multiplicadores, e apesar de estes serem menores pode pagar prêmios com mais frequência.

Já as máquinas com variação alta trazem símbolos que variam entre 5x e 15x, trazem rodadas de bônus e giros grátis. Dessa forma, podem trazer prêmios muito maiores, mas o espaço entre o pagamento de prêmios também será maior.

Outra dica muito importante é conferir o RTP da máquina. RTP é uma sigla que representa o retorno ao jogador, isso é, a margem de retorno do que é apostado e do que volta aos jogadores como prêmio.

Uma máquina com RTP de 98%, por exemplo, traz em média R$ 98 voltando aos jogadores a cada R$ 100 que são jogados nessas máquinas.

Por fim, outra dica muito valiosa para jogadores é ter metas bem definidas, tanto de ganhos quanto de perdas: estabeleça uma meta e pare assim que atingi-la. Da mesma forma, pense em um limite de perdas e pare imediatamente se atingi-la, não tentando recuperar nenhum valor naquele momento.

Aproveite para jogar com seu bônus de cassino online

Outra boa estratégia para ganhar jogando em vídeo slots é aproveitar os melhores cassinos, aqueles que trazem bons bônus e promoções para todos os seus clientes, tanto os novatos quanto aqueles que já estão cadastrados.

