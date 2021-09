Você já deve ter se deparado com o jogo do bingo e pode ter curiosidade como funciona. Tá bom que a prática é muito simples mas será que você sabe tudo sobre um dos jogos mais antigos que ainda praticamos? Descubra conosco um pouco mais como funciona o jogo de bingo.

Você sabia que esse jogo vem do período da idade média? Sim, além disso, seu intuito inicial não era para diversão e sim por razões muito mais sérias. Afinal, antigamente ele era utilizado na Itália para saber o destino dos políticos. Isso mesmo, como o processo para saber quem seria o próximo a serem membros do conselho era necessário um sorteio. Por isso, foram colocadas bolinhas dentro de um saco e sorteado para saber quem eram os vencedores.

Dessa troca de poderes, em 1500, surgiu o jogo da lotto. Que é uma espécie de jogo de bingo, porém com eleição de números a serem sorteados. Como, por exemplo, a loteria, esse jogo seria muito similar ao princípio do bingo. Logo em seguida surgiu o Beano, como chamavam inicialmente uma partida de bingo. Porém o nome mudou e se tornou o que conhecemos hoje.

O próximo passo foi conquistar a internet e a modalidade online, ou como alguns conhecem o Video Bingo. Nesse momento, chegamos ao jogo em seu formato atual, com diversos outros recursos para tornar a jogada mais interessante.

Elementos do bingo

Em modo geral, o jogo é jogado com cartelas e sorteio de números, comumente sendo em formato de bolinhas com a numeração que pode variar de acordo com seu tipo. Temos os seguintes números disponíveis:

30 bolas

45 bolas

60 bolas

75 bolas

80 bolas

90 bolas

Sendo cada um destes um modo diferente de partida, porém com o mesmo princípio. Nele terá jogadas mais rápidas ou mais longas de acordo com o número de bolas. Poderá ainda conter nesse jogo, alguns elementos extras. Por exemplo, uma casa preenchida no meio para cartelas 5×5 (ColunaxLinha).

Como jogar?

Para saber como funciona o jogo de bingo primeiro será necessário escolher suas cartelas. Para o modo online, pode ser indicado uma ou várias cartelas. Logo em seguida deve ver quais números contém em seu jogo e ficar atento. Pois, se escolheu mais de uma deve clicar em todos os números que tiver em cada cartela.

O responsável por sortear os números será o cantador, podendo falar o número acompanhado de uma brincadeira. Por exemplo, 22 dois patinhos na lagoa ou 11 um atrás do outro. No entanto, alguns bingos informam o número e a coluna, por exemplo, B5, I22 e assim por diante.

Para chegar a gritar BINGO! Será necessário preencher uma sequência de números. Podendo ser uma coluna, uma linha, uma diagonal ou ainda toda a cartela, sendo o último o prêmio mais alto.

Regras do bingo

Cada site que organiza o jogo possui uma regra diferente. Isso porque, são várias indicações de como pode ocorrer o jogo. Isso inclui, diferentes prêmios, formas de ganhar, jogadas extras, quando ocorre o fim da partida e várias outras informações.

Por isso, é sempre importante ler todas as regras do jogo indicada na lupa que fica normalmente no canto superior. Nele será informado tudo o que precisa dando mais detalhes da partida.

Dica infalível

Para iniciar suas jogadas, esteja atento aos recursos disponíveis pelo site. Isso, devido a possibilidade de ter algumas vantagens. Por exemplo, o Bônus de boas-vindas é uma premiação oferecida aos jogadores para testar os recursos disponibilizados. Nesse sentido, vale usar e abusar do Bônus para conhecer mais a fundo o que precisa sem necessariamente utilizar dinheiro real no momento.

Sem falar de alguns sites que disponibilizam o jogo de forma gratuita. Esse é um recurso que você pode usar e abusar. Afinal, o Bingo Grátis tem a mesma ideia do Bônus. Porém nesse segundo caso sem ter que fazer um depósito anteriormente.

Agora que sabe como funciona o jogo de bingo e depois de ter tudo pronto é só escolher um dos sites mais confiáveis. Isso, de acordo com os Blogs especializados. Em seguida, partir para sua jogatina. Caso não conheça, um dos melhores lugares para aprender é o BingosBr. Acesse e confira mais sobre o conteúdo sobre bingo.