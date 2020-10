Comissão de Humanização do CAIS Prof. Cantídio faz homenagem aos servidores no dia do funcionário público

A Comissão de Humanização, como todos os anos desde 2007, realiza o tradicional FESTÍDIO em comemoração ao dia do funcionário público (28 de outubro). Trata-se de uma festa que surgiu com propósito de comemoração, união das pessoas de todos os serviços dos CAIS e valorização de talentos.

Em 2020, por questões da pandemia COVID-19, a Comissão de Humanização, seguindo as orientações de evitar aglomerações, não realizará sua tradicional festa de confraternização – FESTÍDIO, mas não deixará essa data passar em branco.

Membros da comissão se organizaram para homenagear os servidores com vídeos surpresa. Os vídeos são iniciados com a Diretora da Unidade Marly Tieghi de Mello desejando parabéns pelo dia do servidor e segue com os familiares de alguns servidores com mensagem de carinho e desejando parabéns pelo dia do servidor. “Os servidores que não foram contemplados sintam-se abraçados e representados pelos familiares daqueles que estão no vídeo”, diz comunicado.

“Uma ideia construída e realizada com muito carinho pela Comissão de Humanização que contou com todo apoio da Diretoria Técnica e apoio do Núcleo de Informática para edição dos vídeos. Feliz dia do Funcionário Público a todos os servidores do CAIS Prof. Cantídio e em especial pelo momento delicado que estamos passando, saibam que apesar de tudo contar com seu trabalho faz com que as forças sejam renovadas”, completa nota da Comissão de Humanização.