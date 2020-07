Cometa que se aproxima da Terra é fotografado no céu do Líbano

O cometa Neowise está visível a olho nu e foi fotografado enquanto passava pelo céu do Líbano, no começo desta semana. Na terça-feira (7), a agência espacial norte-americana (Nasa) escolheu um clique que mostra o C/2020 F3 como a Foto Astronômica do Dia.

Descoberto no final de março, o cometa pode ser visto durante quase todos os dias de julho, isso porque sua trajetória o deixa mais perto da Terra. Mas ele já passou por outros lugares e, na semana passada, o Neowise esteve bem perto do Sol ao viajar pela órbita de Mercúrio.

O “iceberg interplanetário”, como descreveu a Nasa, resistiu ao aquecimento solar e está passando pela Terra antes de iniciar sua jornada para fora do Sistema Solar.

Os cometas são feitos de gás, gelo e poeira e se formam no disco rotativo de matéria (disco protoplanetário) que orbita em torno de uma estrela, e onde costuma surgir planetas, asteroides e outros corpos celestes.

Os registros mostram uma cauda e isso é um indicativo a presença de gases.

O Neowise é um dos poucos cometas do século XXI que podem ser vistos a olho nu, segundo a agência espacial. Por isso, já há registros de sua passagem em diferentes países do hemisfério norte.

Na segunda-feira (6) o cometa C/2020 F3 foi avistado no céu da Hungria. Ele deve se chegar ao ponto mais próximo da Terra em 23 de julho.

Fonte: Portal G1

Foto: Foto: Maroun Habib (Moophz)/Nasa