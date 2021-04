Comércio de Botucatu não abrirá nesta quarta-feira, 21, feriado nacional

Já o Shopping Botucatu estará aberto, confira os horários

O Comércio de rua em Botucatu não funcionará nesta quarta-feira, 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. A informação foi passada ao Acontece Botucatu pelo Sincomercio (patronal) e Sincomerciario (funcionários), sindicatos que regem as regras da categoria.

A dúvida surgiu entre populares, pois na última quarta-feira, dia 14, os estabelecimentos trabalharam no feriado de aniversário da cidade. Segundo o apurado pela redação, apesar da decisão do Sincomercio, não houve unanimidade entre os lojistas.

Já o Shopping Botucatu abrirá suas portas amanhã das 11h00 às 19h00. O empreendimento também está trabalhando dentro da fase de transição. Com regras e sindicatos diferentes, funcionará com suas operações, incluindo praça de alimentação.

Lembrando que desde segunda-feira, dia 19, o comércio de Botucatu voltou a abrir suas portas dentro da fase de transição do governo do estado. As lojas ficam abertas das 09h00 às 18H00.