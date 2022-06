Comércio de Botucatu ficará aberto até às 22 horas nesta sexta-feira, dia 10

O comércio de Botucatu ficará aberto em horário especial nesta sexta-feira, dia 10, em virtude do Dia dos Namorados, comemorado no domingo, dia 12.

Segundo comunicado do Sincomércio (Sindicato Varejista), lojas ficarão abertas para as compras até às 22 horas. Já no sábado, dia 11, o horário volta ao normal, ou seja, até às 17 horas.

Campanha promocional

O Comércio de Botucatu está fazendo uma campanha promocional para o Dia dos Namorados, celebrado no domingo, dia 12.

Segundo a ACEB (Associação Comercial e Empresarial de Botucatu), a campanha trará descontos especiais, segundo a entidade. A porcentagem de desconto vai depender do ramo de atuação de cada lojista. Cada setor tem um tipo de tributação, o que possibilita ou não um desconto maior.

Até aqui a ACEB já realizou as campanhas de Ano Novo, Carnaval e Aniversário de Botucatu e Dia das Mães. Ainda em 2022 serão diversas outras ações, tendo ainda na programação as seguintes datas:

Dia dos Pais

Dia das Crianças

Black Friday

Natal

