Comércio de Botucatu fará distribuição de máscaras nesta sexta e sábado

Dirigentes do comércio farão nesta sexta (08) e sábado (09) distribuição gratuita de máscaras para a população. A ação será feira nos principais corredores comerciais da cidade.

A distribuição será conjunta entre ACEB, Sincomercio e Sincomerciários. Além de máscaras, serão entregues panfletos com orientações sobre a covid-19.

Em Botucatu há a obrigação do uso de máscaras em bancos e supermercados. Por outro lado, já está em vigor um decreto estadual que obriga o uso de máscaras até para quem estiver as ruas.

Lembrando que o comércio de Botucatu voltou a funcionar com restrições no dia 01. Lojas com até 750 m2 devem funcionar com meia porta, sem presença de público em seu interior e com sistema drive thru.