Começam as obras de duplicação da SP-255 entre Barra Bonita e Jaú

As obras de duplicação da SP-255 tiveram início oficialmente nesta quinta-feira, 01. O Governador de SP João Doria esteve em Jaú para acompanhar o início das obras de duplicação de 23,8 km da rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255).

O trecho contemplado vai do km 155,770 ao km 179,600, de Jaú a Barra Bonita, e contará com a implantação de dois dispositivos de retorno, um no km 161+250m e outro no km 167+610m. A obra vai está orçada em R$ 136,34 milhões, valores aportados pela iniciativa privada.

As projeções indicam aproximadamente 7 mil usuários que trafegam diariamente por este trecho da rodovia. Serão gerados 380 postos de trabalho. A previsão de término das obras é até o fim de 2024.

Além desta obra, está em andamento a duplicação de outro trecho da SP-255, o da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Bocaina e Jaú, do km 137,95 ao 147,300, com implantação de dispositivos no km 138 e no km 142+530. A previsão de término é até o fim de 2022, com investimento de R$ 50 milhões e 200 postos de trabalho gerados.

As obras são de responsabilidade da concessionária Via Paulista, que administra o corredor viário, sob a regulação da ARTESP – Agência de Transportes do Estado de São Paulo. Esse lote terá 275 km de duplicação ao longo do contrato.

*Audiência pública*

Doria participou da audiência pública sobre o projeto de desenvolvimento regional do Estado para debater a criação da microrregião de Jaú.

Um dos objetivos da criação da microrregião, proposta da Secretaria de Desenvolvimento Regional em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), é facilitar o desenvolvimento de projetos regionais em benefício dos municípios locais.

Os municípios participantes são Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itajú, Itapuí, Jaú, Mineiros do Tietê e Torrinha.