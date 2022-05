Começa a Campanha do Agasalho 2022 em Botucatu

Caixas de coleta serão espalhadas em locais de grande circulação de pessoas, com objetivo de arrecadar agasalhos

Começou nesta terça-feira, 10, a distribuição das caixas coletoras de mais uma Campanha do Agasalho 2022. São 20 pontos de coleta espalhados pela Cidade, em que as pessoas poderão doar roupas e sapatos em bom estado.



Além dos pontos fixos, o Fundo Social de Solidariedade promoverá a coleta porta a porta no dia 21 de maio das 8 às 14 horas.



Para esta ação, o Fundo contará com a colaboração do Tiro de Guerra de Botucatu, profissionais da Frente de Trabalho, servidores das Secretarias de Educação, Infraestrutura, Assistência Social, Comunicação, Governo, Semutran, Guarda Civil Municipal, além de voluntários.

Confira os locais que receberão as caixas de coleta:



– Supermercado Central – Centro, Jardim Paraíso e Inca.

– Supermercado Jauserve – Tanquinho e Vila dos Lavradores

– Supermercado Manzini – Cohab I

– Rádio PRF8

– Prefeitura Municipal

– Colégio Anglo (Seminário)

– Caixa Econômica Federal (Vila dos Lavradores)

– Poupatempo

– Supermercado Paulista – Vila Paulista e Boa Vista

– Colégio Cepra

– Colégio Liceu

– SAMU

– Quitanda Dona Marina

– Prédio Granville

– Sede da Guarda Civil Municipal



Serviço:

Fundo Social de Solidariedade

Rua Doutor José Barbosa de Barros, 121 – Vila Lavradores

(junto à Secretaria Municipal de Educação)

Telefone: (14) 3811-1524







