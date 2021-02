Com unidade inaugurada no campus da Unesp em Botucatu, Sicoob UniCentro Brasileira reforça plano de expansão

Ao longo de 2021, a terceira maior cooperativa do sistema Sicoob vai inaugurar dez unidades no interior paulista, seis novas agências em Goiânia e duas no Distrito Federal.

A Sicoob UniCentro Brasileira, terceira maior cooperativa do sistema Sicoob, com mais de 40 mil cooperados nos estados de Goiás, Tocantins, São Paulo e Distrito Federal, amplia sua atuação no interior paulista com um plano de expansão que envolve a abertura de dez novas agências em 2021.

O objetivo é gerar novos empregos, movimentar o mercado local e o acesso do público ao cooperativismo de crédito. Na última segunda-feira, dia 22 de fevereiro, foi inaugurada uma unidade da Sicoob UniCentro Brasileira na cidade de Botucatu, dentro do campus da Unesp – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

A nova agência se soma às outras 19 já instaladas no interior paulista, nas cidades de Americana, Assis, Avaré, Botucatu, Piracicaba, São José dos Campos, Votuporanga e Santa Bárbara. “A Unesp de Botucatu é o coração dessa cidade. Já temos uma agência da Sicoob no Centro e, com essa nova unidade, vamos facilitar o acesso para uma parte significativa da população que circula pela instituição, incluindo professores, funcionários e alunos”, conta Diogo Mafia, Diretor de Relacionamento e Inovação da Sicoob UniCentro Brasileira.

Pasqual Barretti, atual reitor da Unesp, reforça que a filosofia de trabalho da Sicoob e sua atuação no mercado, com projetos sólidos voltados para a saúde e educação, inspiram muita esperança para esse novo momento. “Estamos otimistas para que nossos mais de mil médicos residentes, 800 pós-graduandos e 540 graduandos possam conhecer e se inteirar sobre o trabalho exercido pela Sicoob”, diz. A Sicoob está consolidada como uma das dez maiores Instituições Cooperativas do Brasil, de acordo com levantamento de 2020 do Banco Central, administrando ativos superiores a R$ 3 bilhões.

O vice-prefeito de Botucatu, André Luiz Peres, também esteve presente na cerimônia de abertura da nova agência da Sicoob UniCentro Brasileira e lembrou da importância da instituição para o município. “Nós agradecemos pela confiança da Sicoob na cidade da Botucatu e por tudo que ela tem feito por nós. Muitas entidades financeiras têm fechado as portas, enquanto vocês estão acreditando na nossa cidade, no nosso campus e abrindo mais um posto de trabalho e oportunidades tanto para a Unesp quanto para os cidadãos de Botucatu”.

A atuação da Sicoob UniCentro Brasileira foi iniciada a partir de parcerias com a área médica, o que inspira expectativas para essa nova etapa. “Para nós é um prazer inaugurar essa agência em um modelo novo, dentro de um campus universitário. Isso dá a oportunidade para que mais pessoas conheçam o cooperativismo financeiro, um sistema eficiente, tecnológico, seguro e cuidadoso com os recursos dos nossos cooperados”, diz Raimundo Nonato Leite Pinto, Diretor Presidente da Sicoob UniCentro Brasileira.

Segundo Nonato, a experiência da Sicoob com a área médica será potencializada pela localização da nova agência. “Estarmos presentes na Unesp é uma oportunidade espetacular de estabelecer parcerias muito importantes, agregando renda e valorizando pessoas”, finaliza.

As cooperativas funcionam como uma associação de pessoas que buscam se ajudar para atingir seus objetivos em comum. No Cooperativismo de Crédito, diferentemente dos bancos, o cooperado é sócio e está no centro das atenções recendo um tratamento de equidade. Sobretudo, ainda é uma organização preocupada em fortalecer a economia local, a democratização do crédito, descentralizando a renda aplicando os recursos na comunidade local onde está inserida.

Resultados Positivos

Em abril de 2021, a Sicoob UniCentro Brasileira distribuirá R$ 105,279 milhões em resultados positivos, um valor recorde nas quase três décadas de trajetória da instituição, que foi fundada em 1992. O valor é o maior registrado nas quase três décadas da Sicoob UniCentro Brasileira e contribuirá para a movimentação de diversos segmentos do mercado brasileiro. No cooperativismo, chama-se de “resultados positivos” os valores que são distribuídos a todos os cooperados de forma proporcional a sua movimentação financeira na cooperativa.