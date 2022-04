Com presença de Governador em Botucatu, estado assinará convênio de R$ 37 milhões para HC e Hospital Estadual na sexta-feira, 22

Foto HCFMB

Na próxima sexta-feira, dia 22, será realizada uma cerimônia de assinatura para autorização convênio com o Hospital das Clínicas de Botucatu. O evento será no próprio HCFMB às 09h00.

A cerimônia terá as presenças do Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorentcheyn, e do Governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB).

O Convênio será de R$ 37 milhões, contemplando as seguintes áreas:

– Investimentos na ampliação do Hospital Estadual Botucatu, para cirurgias eletivas e ambulatoriais

– Reposição de RH (geração de empregos)

– Atendimento às demandas reprimidas do pós-covid

– Sarad (Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas) – ampliação de atendimento

– Ampliação de 20 leitos de UTI, totalizando 50 leitos

