Com o retorno das Festas Juninas, veja orientações e cuidados com a rede elétrica na montagem das estruturas

CPFL Paulista dá dicas de segurança durante a organização de quermesses e comemorações, e orienta que não solte balões, para não estragar a diversão

Após dois anos de pandemia e restrições, as festas juninas voltam a fazer parte do calendário nacional e a população já se prepara para pendurar bandeirinhas, dançar quadrilha e juntar amigos e familiares. Alguns festejos já iniciaram em comunidades, igrejas e até mesmo nas próprias famílias.

A expectativa do retorno, após o período pandêmico mais grave, é alta, e por isso a CPFL Paulista, por meio da campanha Guardião da Vida, alerta para os cuidados necessários na hora de preparar a comemoração com montagem de estrutura das quermesses e cerimônias, além dos cuidados que a população deve tomar com a rede elétrica para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

“Trabalhamos com a segurança em todas as áreas da companhia, não apenas com o público interno, mas, também, convocando a população – clientes e prestadores de serviço – para se tornarem parte do esforço de sensibilização da comunidade na preservação da vida, por meio da convivência correta com a rede elétrica”, informa Marcos Victor Lopes, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia.

Parece inofensivo, mas um dos principais pontos de atenção é a montagem das barracas. A presença de um especialista em eletricidade é primordial para a checagem das instalações elétricas do local. Além disso, as áreas em que serão realizadas as comemorações também devem ser escolhidas observando-se todos os cuidados para garantir a segurança, de modo que palanques, palcos e fogueiras sejam acomodados mantendo sempre uma distância segura da rede de distribuição.

Nesta época e, principalmente, durante a festa, um dos assuntos mais preocupantes é a prática de soltar balões. Além de ser proibido por lei, o balão, ao atingir o sistema elétrico, provoca graves acidentes. Um deles são as queimadas que, se ocorrerem próximas de linhas de transmissão, geram a interrupção no fornecimento de energia para um grande número de clientes. O balão coloca em risco florestas, residências e indústrias, produzindo grandes prejuízos patrimoniais, ameaça ao meio ambiente e até mesmo colocando a integridade física e a vida das pessoas em risco.

“A fogueira não pode faltar, mas ela precisa estar em lugar aberto, o mais longe possível da rede. Não é necessário o contato direto do fogo com o cabo para causar o acidente. Apenas o calor já é suficiente para derreter a estrutura e desligar a energia da festa toda, além do risco do fogo se alastrar e atingir residências e matas”, reforça Lopes.

Veja as dicas da CPFL para garantir a segurança no período de Festas Juninas:

Produtos

Use apenas produtos com garantia e que apresentem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que garante a qualidade de produtos como lâmpadas e tomadas;

Estrutura

Consulte sempre os técnicos da distribuidora de energia sobre os parâmetros de segurança com a rede elétrica, antes de montar a festa;

Fique atento ao manusear vergalhões de ferro, arames, escadas, réguas de alumínio e outros materiais metálicos que, em contato com a rede elétrica, podem provocar graves acidentes;

Nunca faça ligações clandestinas para fornecer energia para a festa. É recomendado utilizar os serviços de um eletricista profissional para observar todos os cuidados com a rede de iluminação e alimentação (tomadas);

Nunca pendure as tradicionais bandeirinhas coloridas em postes ou cabos e nem coloque enfeites que contenham fios ou cabos metálicos, em sua confecção, próximos da rede elétrica;

Fogos e balões

Não solte balões, além de serem proibidos por lei, eles colocam em risco, residências, matas, a rede elétrica e a vida das pessoas;

Na hora de procurar bombinhas e rojões, deve-se observar se a loja é autorizada a vender o produto. Para isso, a dica é verificar se o estabelecimento emite nota fiscal de venda;

O manuseio deve ser feito por adultos que não consumiram bebida alcoólica;

Não reaproveite os artefatos que não funcionaram. Coloque-o em um balde com água para neutralizar a carga explosiva;

Sempre utilizar os fogos em local afastado das pessoas, em áreas abertas e sem fiação elétrica;

Os rojões devem ser usados com um suporte, e não segurados diretamente na mão;

Em casos de eventos pirotécnicos, a apresentação deve ser feita por profissionais.

Fogueiras

Nunca acender fogueiras perto da rede elétrica. A alta temperatura pode interromper o fornecimento de energia e provocar acidentes;

Verifique o local onde fará a fogueira para evitar que o fogo se alastre e se torne uma queimada. Respeite uma distância mínima de 50 metros da vegetação e rede elétrica;

Redobrar o cuidado com as crianças, não deixe caixas de fósforos e/ou isqueiros ao alcance de crianças. A atração que o fogo exerce sobre as crianças pode ter consequências extremamente danosas.

