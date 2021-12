Com mais de 5 mil produtos, Outlet Doct Jeans oferece novidades semanais com preço e qualidade de fábrica em Botucatu

Ali no coração da Rua Amando de Barros, bem no centro, próximo ao supermercado Central. É onde fica agora a unidade da marca Doct Jeans em Botucatu. Trata-se de uma marca de produção própria com mais de 40 anos de experiência no mercado.

Lá você encontra o melhor do jeans com uma grande variedade em opções na moda masculina, feminina e plus size. São calças, shorts, bermudas, camisas, vestidos e macacões. Tudo partir de R$59,90.

Além das peças tendências, como wide leg, mom jeans, pantalona, skinny, slim, entre muitas outras, você também encontra calças básicas para o trabalho e dia a dia por apenas R$54,90. Isso mesmo, R$ 54,90.

Produção própria e facilidade em seu crediário

O jeans está presente em 90% das peças, todas 100% produzidas pela empresa. Além disso, você também encontrará malhas para compor seu look! Que tal?

Outlet Doct Jeans reforça o crediário fácil, que permite compras em até 10 vezes sem juros e sem entrada. Apresentando RG e CPF, o cliente retira um cartão próprio para comprar dessa forma, ou seja, sem burocracia nenhuma.

E tem mais: a marca possui a loja online que entrega para todo o Brasil. E você sabia que está com frete grátis para compras acima de R$ 100?

Não perca. Vale a pena conferir o melhor do jeans no Outlet Doct Jeans em Botucatu

Siga no Instagram: @outletdoctjeans

Sobre a empresa

A empresa acumula mais de 40 anos de experiência no mercado nacional e internacional. A fábrica abastece grandes marcas e magazines em todo o Brasil, com um pátio industrial com mais de 20 mil metros quadrados construídos a fábrica faz todos os processos produtivos, desde o corte, lavanderia até embalagem e entrega.

Sempre antenada com a tendência de moda e processos de jeans nacional e internacional, o resultado do trabalho vem sido aprovado há décadas por grandes nomes da indústria da moda.

Além da loja Outlet Doct em Botucatu na Amando de Barros, a marca conta com unidade de varejo em Lençóis Paulista, uma atacarejo em Bauru, atacado em Brusque-SC e vendas através de seu e-commerce.

Veja abaixo vários modelos que você encontra na Doct Jeans em Botucatu





































Compartilhe esta notícia