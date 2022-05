Frente fria desloca-se sobre o estado de São Paulo no decorrer do dia, causando muita nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas. Temperaturas em declínio em todo o interior paulista.

Para esta quarta-feira, dia 04, o dia ficará encoberto com estimativa de chuva em torno de 7 milímetros. A temperatura máxima será de 22 graus.

Para a próxima madrugada a temperatura deve ter uma queda brusca, chegando a 8 graus na mínima. A chuva deve cessar.

