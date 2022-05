‘Clima frio’ deve continuar em Botucatu até o fim de semana

Foto: Acontece Botucatu

Frente fria afasta-se para o Rio de Janeiro. Sistema de alta pressão pós-frontal deixa o Tempo estável na maior parte do estado de São Paulo e declina com mais força as temperaturas.

Desta forma, o céu estará parcialmente nublado e sem previsão de chuva no estado de São Paulo. Temperaturas serão mantidas no mesmo patamar em todo o interior.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a sexta-feira, dia 06, será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva para os próximos dias.

A temperatura mínima será de 10 graus, com máxima de 24 graus. Com o vento, a sensação térmica deve ser menor, proporcionando um clima de frio.

