Cliente na região de Botucatu poderá receber conta de água por e-mail

A Sabesp comunicou o início do processo de transformação digital com foco no cliente para trazer melhorias no relacionamento. A nova plataforma é integrada, possibilitando uso dos dados para personalizar o atendimento, atender as necessidades e expectativas de cada cliente, com novas funcionalidades.

A partir de agora, o cliente tem opção de receber sua conta de água por e-mail, contribuindo assim para a redução do uso de papel e preservação do meio ambiente. A novidade chegará para os clientes de Botucatu no mês de maio.



Outra novidade é que o cadastro para pagamento das contas de água por débito automático pode ser feito diretamente no site da empresa. Além disso, com essa maior integração, ocorrerão melhorias operacionais para auxiliar no atendimento ao cliente. Será possível fazer melhor gestão das equipes para priorizar e antecipar atendimentos emergenciais.

Outro destaque é que o cliente deixará de ser identificado por seu registro geral do imóvel, ou RGI, como acontece atualmente, e passará a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ, facilitando, por exemplo, mudanças de titularidade (conheça mais mudanças ao final deste texto).

Etapas de implantação

Os primeiros municípios a ter essa nova operação, ainda em 2019, foram Morungaba, Cabreúva, Jarinu, Itupeva e Itatiba. Em agosto de 2020, a operação foi ampliada para Campo Limpo Paulista, Diadema, Elias Fausto, Hortolândia, Mombuca, Monte Mor, Paulínia, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Saltinho, São Bernardo do Campo e Várzea Paulista, totalizando nesta etapa cerca de 2,2 milhões de pessoas beneficiadas.

A partir de maio de 2021, as mudanças serão implementadas para 7,5 milhões de clientes atendidos pela Sabesp. Na Região Metropolitana, se dará na região Leste, nos municípios do Alto Tietê, e na região Oeste, entre as quais Osasco.

No interior paulista, a modernização acontece em 211 municípios atendidos pela Sabesp nas regiões de Itapetininga, Franca, Botucatu e Lins.